Липецк, 26 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Липецкой области 26 июля выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Госпитализированы за сутки два человека. Всего зарегистрировано 153 тыс. 709 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 550 человек выписаны, в том числе 52 — за последние сутки.

За весь период скончались 3804 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.