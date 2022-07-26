Брюссель, 26 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Власти Португалии не готовы к кризису в энергетической системе для разрешения газового кризиса в рамках Евросоюза. Об этом перед началом встречи глав энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе заявил министр окружающей среды Португалии Дуарте Кордейру, пишет португальское издание Expresso.

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«Мы не можем создать кризис в энергосистеме для того, чтобы добиться решения газового кризиса», — сказал Кордейру.

По его словам, предложение Еврокомиссии в рамках идеи, направленной на сокращение потребления газа, «уже отвечает на некоторые вопросы», поднимавшиеся ранее Лиссабоном.

Кордейру также призвал дождаться окончания встречи, чтобы выслушать финальное предложение.