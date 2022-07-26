Курган, 26 июля 2022, 13:18 — REGNUM В Курганской области за сутки на 26 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали 10 человек, по выздоровлению выписали 55. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено на 26 июля 20 заражённых коронавирусом курганцев, на три человека больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 26 июля выявлено 105 511 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 754 человека, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).
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