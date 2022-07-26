Курган, 26 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 26 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали 10 человек, по выздоровлению выписали 55. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

Всего за сутки выявлено на 26 июля 20 заражённых коронавирусом курганцев, на три человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 26 июля выявлено 105 511 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 754 человека, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).