Красногорск, 26 июля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В ходе проведения Россией специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили более 3,2 тысячи орудий полевой артиллерии и миномётов украинской армии. Об этом 26 июля сообщили в Минобороны России.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолётов, 144 вертолёта, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин», — говорится в сводке федерального ведомства, опубликованной в телерам-канале Минобороны.

Кроме того, украинские военные формирования в ходе ударов ВС России лишились 763 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3201 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 4481 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за последние сутки в рамках проводимой Россией спецоперации на Украине ВС России поразили четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также девять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в Донецкой Народной Республики, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Харьковских областях Украины.