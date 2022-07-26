Энтеббе, Уганда, , 13:18 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени во время визита в эту страну. Об этом 26 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Энтеббе состоялась встреча Сергея Лаврова с президентом Уганды Йовери Мусевени», — написала Захарова.

Отметим, что Уганда стала третьим пунктом в турне главы российского МИД по странам Африки. Ранее он был с визитом в Египте и Республике Конго.

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