Энтеббе, Уганда, 26 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени во время визита в эту страну. Об этом 26 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«В Энтеббе состоялась встреча Сергея Лаврова с президентом Уганды Йовери Мусевени», — написала Захарова.

Отметим, что Уганда стала третьим пунктом в турне главы российского МИД по странам Африки. Ранее он был с визитом в Египте и Республике Конго.