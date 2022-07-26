В МИД РФ сообщили о встрече Лаврова с президентом Уганды
Энтеббе, Уганда, 26 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени во время визита в эту страну. Об этом 26 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
«В Энтеббе состоялась встреча Сергея Лаврова с президентом Уганды Йовери Мусевени», — написала Захарова.
Отметим, что Уганда стала третьим пунктом в турне главы российского МИД по странам Африки. Ранее он был с визитом в Египте и Республике Конго.