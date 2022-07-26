Власти Болгарии пообещали не поднимать цены на газ
София, 26 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. На данный момент Болгария располагает необходимыми запасами природного газа для осуществления бесперебойной работы теплосетей в отопительный сезон 2022-го — 2023-го годов. Об этом со ссылкой на заявление действующего болгарского правительства сообщает БНТ.
По словам председателя Ассоциации теплоэнергетических компаний страны Кремена Георгиева, никаких изменений в ценовой политике соответствующих распределительных структур Болгарии не предвидится.
«Если и будет незначительное повышение цены на газ, его следует ожидать не ранее Новогодних праздников», — резюмировал, в частности, он.
При этом Георгиев отметил, что стоимость предоставления соответствующих услуг для населения зависит от колебаний на мировом энергетическом рынке.
Напомним, только с 2021-го года цена на газ в Болгарии повышалась более 10 раз.