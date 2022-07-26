Сочи, Краснодарский край, , 13:17 — REGNUM Сильные дожди, ливни и грозы прогнозируются на территории Сочи 26–27 июля, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Ливень ИА REGNUM

«С вечера и до конца суток 26 июля, а также в течение суток 27 июля на курорте прогнозируются сильные дожди, а также ливни с грозами, градом. Ожидается шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с», — сообщили в пресс-службе.

Специалисты предупреждают о возможном резком подъёме уровне й воды, в том числе с достижением неблагоприятных отметок. Также, по прогнозу, возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, 23–24 июля на Сочи обрушились сильные ливни. В результате были повреждены десятки машин, подтоплены дома. Не обошлось без жертв — погибла одна женщина. Власти ввели режим ЧС. Добавим, что ранее штормовое предупреждение на 26 июля было объявлено на территории Краснодарского края.