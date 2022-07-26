Брюссель, 26 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Греция на внеочередной встрече министров энергетики стран ЕС представит свои предложения по снижению потребления газа, заявил 26 июля министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы уверены, что мы придем к решению, которое будет наилучшим образом соответствовать нуждам и особенностям каждого государства — члена ЕС, оно поможет нам снизить потребления газа для снижения энергетической зависимости от российского газа», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что страны проанализируют предложения премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о новом требовании механизма по сокращению потребления газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бельгия выступила против предложения Европейской комиссии о наделении её правом требования от стран Евросоюза при экстренной ситуации сокращения потребления газа на 15%.

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