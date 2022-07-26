Донецк, , 13:16 — REGNUM Уголовное дело в отношении командира украинского националистического батальона «Медведи SS» Александра Кравцова поступило в Верховный суд Донецкой Народной Республики. Об этом 26 июля подтвердили в суде.

Суд

«В производство Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении командира диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS», — цитирует РИА Новости слова представителя суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о направлении уголовного дела в отношении Кравцова в суд проинформировала Генпрокуратура ДНР. Командиру нацбата предъявлено обвинение по факту создания вооруженного формирования, не предусмотренного законом. Также ему инкриминируют руководство таким формированием и его финансирование.