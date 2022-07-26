Красноярск, , 13:16 — REGNUM Прокуратура Красноярского края обеспокоена высоким числом насильственных преступлений в отношении детей. Как сообщается 26 июля в официальном сообщении надзорного ведомства, анализ проведенных прокурорами проверок причин и условий, способствовавших совершению преступлений в отношении детей, показал, что в настоящее время органы и учреждения системы профилактики не владеют сведениями о несовершеннолетних, проживающих в семьях с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой свободы личности либо за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и соответственно не работают с ними.

Ребенок Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР

В целях организации профилактической работы по инициативе прокуратуры внесены изменения в региональный закон, наделяющий органы системы профилактики полномочиями по выявлению и организации проведения индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними и семьями обозначенной категории, в том числе необходимых реабилитационных мероприятий и психологической помощи, осуществлению профилактического контроля условий проживания и воспитания детей в таких семьях.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях на рассмотрение в суд ушло уголовное дело о жестоком обращении жительницы Красноярского края со своим полуторагодовалым ребёнком. Она вела себя агрессивно, причиняла ребёнку физическую боль и психические страдания.

Женщина наносила ему удары рукой по голове и телу, допускала нецензурные высказывания. Свои действия мать записывала на камеру телефона и отправляла сожителю — отцу этого ребёнка и его брата-близнеца. Женщина подозревала, что сожитель ей изменяет.

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