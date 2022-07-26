Донецк, , 13:16 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) два электротехнических завода запустят при помощи чувашских специалистов. В планах, помимо электротехнического производства, локализация в ДНР производства окон и дверей для восстановления жилого фонда. Об этом говорилось на встрече главы Чувашии Олега Николаева и руководителя ДНР Дениса Пушилина, где обсуждались вопросы расширения сотрудничества, восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры Донбасса, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

Денис Пушилин и Олег Николаев https://www.cap.ru/

Чувашская делегация во главе с руководителем республики Олегом Николаевым прибыла в ДНР. Этому предшествовало подписание коммюнике между профильными министерствами и визит в Чувашию делегации ДНР. Основной упор в совместной работе сделан на сотрудничестве предприятий электротехнического кластера, который развит в Чувашии.

«И что импонирует: регион мог бы просто предложить поставки нам этой очень нужной продукции в связи с разрушениями, которые нанесла Украина энергетическому сектору республики, но чувашские предприятия предпочли на базе Донецкого и Торезского электротехнических заводов наладить производство здесь», — написал в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин, пояснив, что речь, в частности, идёт о современных модульных подстанциях.

Глава Чувашии Олег Николаев на встрече с Денисом Пушилиным подтвердил готовность запустить данные электротехнические заводы в ДНР, где будет полностью локализованное производство, «прежде всего, подстанций». По его словам, здесь можно создать свыше 100 новых рабочих мест, а выручка предприятий может составить не менее 500 млн рублей:

«Всё готово, чтобы в кратчайшие сроки запустить два завода».

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Ещё одно перспективное направление сотрудничества — поставка тракторной техники, а также организация производства дверей и окон, необходимых для восстановления жилого фонда, промышленных предприятий и инфраструктуры Донбасса. Денис Пушилин подтвердил, что специалисты из Чувашии намерены локализовать на территории ДНР производство оконных и дверных блоков, что «очень востребовано при восстановлении жилья».

«Это действительно взаимовыгодный подход, у которого есть все перспективы долгого эффективного сотрудничества», — заключил глава ДНР.

В ходе общения Денис Пушилин напомнил, что ряд промышленных компаний Чувашии имеет донецкие корни:

«Этот мощный промышленный регион долгое время был аграрной территорией, что обусловлено исторически. Перелом начался после Великой Отечественной войны, когда в Чебоксары были эвакуированы промышленные предприятия, в том числе из Донбасса».

По словам Пушилина, включение всей России в помощь Донбассу «вселяет в нас уверенность, что ДНР будет восстановлена»:

«Мы нацелены на то, что с учётом умения и желания наших жителей республики много работать над раскрытием нашего промышленного потенциала, мы сможем в будущем не только себя обеспечивать, но и помогать другим регионам».

В ходе встречи также затронули и другие направления взаимодействия, в том числе в гуманитарной сфере. Отметим, что в эти дни артисты чувашской эстрады впервые выступают в Донецкой Народной Республике. Концерты организуются в городах Дебальцево, Макеевка, Донецк, Торез и Комсомольское.

В рамках визита чувашской делегации в ДНР состоится посещение Донецкого и Торезского электротехнических заводов, а также подписание соглашений об установлении побратимских отношений между городами Чебоксары и Торез, о взаимодействии между вузами. Также делегация Чувашии возложит цветы к монументу освободителям Донбасса.

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Напомним, что 21 июля из Чувашии отправилась очередная партия гуманитарной помощи Донбассу весом 20 тонн. Всего было сформировано семь партий общим весом почти 280 тонн. Первая фура с гуманитарным грузом из Чувашии отправлена на Донбасс 1 марта 2022 года, а самая большая автоколонна стартовала из Чебоксар 18 марта — в день восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Чувашия и ДНР подписали три соглашения, предусматривающие совместное восстановление разрушенной инфраструктуры. Прежде всего, речь идёт о возобновлении энергоснабжения, для чего Чувашия взяла шефство над Донецким и Торезским электротехническими заводами.

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