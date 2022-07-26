Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Памятник культурного наследия федерального значения значения дом И. В. Пашкова (дом департамента уделов) реставрируют в Санкт-Петербурге. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июля сообщили в пресс-службе городского правительства.

Сервис «Яндекс. Карты» Дом И. В. Пашкова. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

Интерьеры дома на Литейный проспект, дом 37-39 восстанавливают специалисты. Сейчас они работают над бывшей гардеробной на втором этаже.

По программе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на 2022–2024 годы интерьеры и фасады дома Пашкова проходят реставрацию. Город выделил на эти работы 64,5 млн рублей.

«Это здание находится на Литейном проспекте, в самом центре исторической застройки нашего города. Восстанавливая его облик, мы сохраняем всю панораму проспекта, который давно уже стал одной из визитных карточек Петербурга. Именно поэтому закладываем в бюджет города значительные средства для реставрации и восстановления таких зданий», — заявил глава Петербурга Александр Беглов.

Отметим, что здание построено в 1841–1844 годы. Архитектором выступил Гаральд Боссе. В XX веке в доме Пашкова работали государственные и общественные организации. С 2002 года в здании размещалось Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.