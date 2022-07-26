София, 26 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Государственная компания «Болгарские железные дороги» («БЖД») объявила о прекращении с 26 июля бесплатного провоза граждан Украины в своих поездах. Об этом сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, нововведение связано с ухудшением экономической ситуации в стране в целом и необходимостью усиления финансирования структуры в частности.

«Мы не можем работать в убыток себе», — говорится в заявлении «БЖД».

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Напомним, в марте текущего года компания предоставила право бесплатного проезда для всех граждан, имеющих паспорт Украины. По некоторым данным, этой услугой воспользовались до 100 тыс. человек.