Донецк, , 13:15 — REGNUM Украинские нацисты подвергли артиллерийском обстрелу Киевский район Донецка. Об этом 26 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:35 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российскими военной авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки было поражено восемь пунктов управления и восемь складов, а также зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» и радиолокационная станция (РЛС) производства США украинских боевиков.