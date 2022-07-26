Южно-Сахалинск, 26 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Прокуратура по суду взыскала в доход государства с депутата областной думы Сахалина, заместителя председателя постоянного комитета по спорту, туризму и молодежной политике Натальи Ждакаевой (КПРФ) более 8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе ведомства.

George Hodan Суд

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Прокуратура в ходе проверки полноты и достоверности представленных депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера установила, что коммунистка в 2018 году приобрела в Москве двухкомнатную квартиру. Ждакаева не смогла подтвердить законность происхождения денег, на которые она купила недвижимость.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования прокуратуры. Апелляционный суд полностью встал на сторону ведомства и взыскал с депутата 8 031 599 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, иск об обращении в доход государства объектов имущества стоимостью 130 млн рублей, которые были оформлены экс-инспектором ДПС ОГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Сергеем Кузнецовым на себя и родственников, подала в московский Лефортовский районный суд Генпрокуратура России.