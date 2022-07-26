Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Поцелуй двух мужчин на фоне Храма Святой Троицы «Кулич и Пасха» в Санкт-Петербурге, оскорбивший чувства верующей прихожанки, обернулся штрафом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 26 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Штраф Fas.gov.ru

Как установили в мировом судебном участке №134 Санкт-Петербурга, Сергей Кондратьев, в период с 9 по 12 января 2022 года, находясь у Храма Святой Троицы «Кулич и Пасха», записал видео, как он целуется с другим мужчиной.

«Желая придать публичность своим действиям, а также продемонстрировать неопределенному кругу лиц свое неуважение к обществу и православным верующим, используя интернет, разместил видеозапись, прикрепив к данной видеозаписи аудиодорожку, содержащую ненормативную лексику», — рассказали в ОПС.

Суд посчитал, что таким образом Кондратьев публично выразил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства православных верующих, а в частности петербурженки, которая является верующим человеком и прихожанкой храма.

«Кондратьев вину признал, раскаялся, добровольно перечислил пожертвование в денежной форме в религиозную и общественные организации, принес извинения потерпевшей», — отметили в пресс-службе добавив, что несмотря на это мужчине предстоит заплатить штраф в 15 тыс. рублей.