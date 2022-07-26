Москва, , 13:09 — REGNUM Российскими военной авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки было поражено восемь пунктов управления и восемь складов, а также зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» и радиолокационная станция (РЛС) производства США украинских нацистов. Об этом 26 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны России

Как отметил Конашенков, российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают нанесение ударов по военным объектам киевских боевиков.

«За сутки поражено: восемь пунктов управления, в том числе подразделений 14-й механизированной бригады в районе Соль Донецкой Народной Республики, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева, а также 61-й пехотной бригады в районе населенного пункта Полигон Николаевской области», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны добавил, что также были уничтожены пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады вооружённых украинских формирований был уничтожен ударом высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.