Астана, 26 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Проект развития агропромышленного комплекса Казахстана предполагает, что страна сможет себя обеспечивать сахаром на 80% до конца 2025 года, что позволит решить проблемы с его поставками. Об этом 26 июля сообщил журналистам министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев.

Сахар

«Что касается ажиотажа и длинных очередей, то хоть завтра мы закончим ажиотаж, если перестанем продавать сахар ниже себестоимости. Сахар на рынке есть в достаточном количестве, но цена на него формируется, исходя из рыночной стоимости», — сказал Карашукеев.

Глава минсельхоза добавил, что в сентябре ожидается снижение цен на данный продукт. В России, согласно прогнозам, будет хороший урожай, который позволит возобновить экспорт сахара.

Стоит отметить, что в Казахстане производят только около 10% от объёма сахара, который потребляют в стране. Власти республики заявляют, что поставки происходят постоянно, а нехватка сахара в магазинах вызвана повышенным ажиотажным спросом населения. Тем не менее правительство ищет новых поставщиков.