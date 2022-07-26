Элиста, , 13:09 — REGNUM В Калмыкии в ближайшие дни будет дождливо и ветрено. В связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 26 июля.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Так, согласно прогнозу синоптиков, с 26 по 28 июля местами в Калмыкии пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.⠀

Жителей степной республики призвали быть крайне внимательными и осторожными, находясь в непогоду на улице.