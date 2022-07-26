Москва, 26 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила в Константиновке Донецкой Народной Республики более 40 иностранных наемников, сообщили 26 июля в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-27 ВКС России

«Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили более 70 украинских боевиков и склад боеприпасов в Донецкой Народной Республике.

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