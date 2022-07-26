Москва, 26 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В начале недели, 25 июля, нефть подорожала в пределах 1,5%, завершив день непосредственно под психологическим уровнем $100 за баррель после отскока от минимумов середины июля в районе $96,75, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Quartl Транспортировка нефти

«Сегодня, 26 июля, нефть марки Brent развивает восходящий импульс, пытаясь отвоевать уровень $102 доллара. Волатильность на рынке черного золота остается высокой, и на краткосрочном горизонте не наблюдается предпосылок для снижения амплитуды внутридневных колебаний.

Возвращение котировок выше $100 обусловлено новым взлетом цен на природный газ в Европе после анонса дальнейшего сокращения поставок — по причине технического обслуживания Газпром остановит еще одну турбину «Северного потока», который, начиная с 27 июля, будет перекачивать всего 20% от своей мощности.

На фоне обострения дефицита газа растут ожидания перехода на нефть, что предполагает повышение спроса и, соответственно, толкает цены вверх.

В остальном на данном этапе у Brent нет причин для устойчивого подъема в свете растущей угрозы рецессии. Рынки демонстрируют видимое спокойствие перед заседанием Федрезерва, которое способно встряхнуть торговые площадки, включая сырьевые.

Ястребиное решение Центробанка США способно укрепить доллар и надавить на рисковые активы, в том числе нефть.

Даже если бычий уклон сохранится в краткосрочной перспективе, более значимый подъем с большой долей вероятности привлечет новые продажи, которые вернут нефтяные фьючерсы под отметку $100», — полагает эксперт.

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