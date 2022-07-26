Донецк, , 13:06 — REGNUM Психиатрическая больница Донецкой Народной Республики попала под обстрел со стороны украинских войск. Об этом 26 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Под обстрел со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины — прим.) в Куйбышевском районе попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Минздрава ДНР по адресу: улица Одинцова, 19», — написал мэр в личном телеграм-канале.

Он добавил, что по предварительной информации в результате удара имеются разрушения и есть пострадавшие.