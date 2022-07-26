Донецк, 26 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Психиатрическая больница Донецкой Народной Республики попала под обстрел со стороны украинских войск. Об этом 26 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Под обстрел со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины — прим.) в Куйбышевском районе попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Минздрава ДНР по адресу: улица Одинцова, 19», — написал мэр в личном телеграм-канале.

Он добавил, что по предварительной информации в результате удара имеются разрушения и есть пострадавшие.