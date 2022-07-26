Салехард, , 13:06 — REGNUM На Ямале за сутки на 26 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали двух человек, по выздоровлении выписали 17. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено на 26 июля 27 заражённых коронавирусом ямальцев, на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 26 июля выявлено 137 637 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 259 человек, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).

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