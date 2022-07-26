Сантьяго, 26 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Президент Чили Габриэль Борич считает, что предложенный проект новой Конституции, которая будет вынесена на референдум в сентябре 2022 года, «неидеальна». Об этом пишет агентство EFE.

Mediabanco Agencia Габриэль Борич

При этом, по словам Борича, в правящей коалиции есть «согласие» на то, чтобы «улучшить» текст Конституции после утверждения проекта.

«У нас есть согласие [между] всеми, кто поддерживает правительство, о том, что можно улучшить ситуацию», — сказал Борич журналистам.