Нижний Новгород, , 13:05 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 21 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 413 305 человек на 26 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

«Красная зона» ковидного госпиталя Minzdrav.gov.ru

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 20 жителей области, накануне в больницы попали три человека.

С начала пандемии в регионе выявили 425 830 случаев заражения коронавирусом, из них 74 — за минувшие сутки. 11 596 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки среди пациентов с COVID-19 в регионе был зарегистрирован один летальный случай, накануне также скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области наблюдается рост заболеваемости ковидом. В регион приходит подвид штамма омикрон «кентавр».

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