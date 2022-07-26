Москва, 26 июля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за прошедшие сутки подавили шесть взводов реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщили в Министерстве обороны России 26 июля.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

«В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены: батарея реактивных систем залпового огня противника «Ураган», артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке федерального ведомства.

Кроме того, российскими военными в районах Широкое, Березнеговатое Николаевской области, Терноватое, Юльевка Запорожской области, Парасковиевка, Красное Донецкой Народной Республики были подавлены шесть взводов реактивных систем залпового огня «Град».

Читайте также: Силы ДНР за сутки уничтожили «Ураган» и два «Града» ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Народной милиции Донецкой Народной Республики на 26 июля, силы ДНР совместно с ВС России уничтожили за минувшие сутки РСЗО «Ураган», два «Града» ВСУ и более 20 украинских боевиков. Кроме того, в районах населённых пунктов Авдеевка и Невельское подавлены две огневые точки противника.