Калининград, , 13:04 — REGNUM В Калининградской области возможно резкое похолодание из-за грядущего циклона. По данным Центра погоды «ФОБОС», всю неделю, с 25 по 31 июля, температура воздуха ночью будет прохладной, до +13.+15 градусов.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Днем в регионе также будет не жарко, ожидается до +18…+20 градусов. Также синоптики обещают кратковременные дожди.

Ближе к концу недели, 30 июля, днем воздух прогреется до + 24 градусов тепла.

Ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в остальной европейской части России в конце июля сохранится жаркая погода до +30 градусов.