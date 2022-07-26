Москва, , 14:41 — REGNUM Известная телеведущая Яна Чурикова назвала причину, по которой проект «Новая Фабрика звёзд» не сумел повторить успех оригинального шоу. Об этом 26 июля сообщил портал «Телепрограмма».

Яна Чурикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Она провалилась, потому что год на календаре стоял уже какой. Как бы они там ни пели, всем было уже глубоко параллельно. Давайте по-честному», — заявила Чурикова. Она также в шутку добавила, что запуск программы не увенчался успехом, потому что роль ведущей была предложена не ей.

Напомним, шоу «Фабрика звёзд» выходило в телеэфир с 2002 по 2012 год. Основной идеей программы являлась поддержка молодых музыкантов.

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