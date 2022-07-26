Москва, 26 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Известная телеведущая Яна Чурикова назвала причину, по которой проект «Новая Фабрика звёзд» не сумел повторить успех оригинального шоу. Об этом 26 июля сообщил портал «Телепрограмма».

Дарья Антонова ИА REGNUM Яна Чурикова

«Она провалилась, потому что год на календаре стоял уже какой. Как бы они там ни пели, всем было уже глубоко параллельно. Давайте по-честному», — заявила Чурикова. Она также в шутку добавила, что запуск программы не увенчался успехом, потому что роль ведущей была предложена не ей.

Напомним, шоу «Фабрика звёзд» выходило в телеэфир с 2002 по 2012 год. Основной идеей программы являлась поддержка молодых музыкантов.