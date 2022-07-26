Москва, 26 июля 2022, 13:00 — REGNUM Воздушно-космические силы России уничтожили более 70 украинских боевиков и склад боеприпасов в Донецкой Народной Республике, сообщили 26 июля в Министерстве обороны России.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции на Украине российские военные 24 июля уничтожили в Донецкой Народной Республике свыше ста националистов и наёмников, прибывших для участия в боевых действиях на стороне Киева.
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