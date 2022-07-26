Кострома, 26 июля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. К концу 2022 года в Костроме построят новое здание для прокуратуры региона. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Строительство нового здания для прокуратуры в Костроме

Сейчас надзорный орган размещается в трёхэтажном историческом особняке, расположенном в центре города. Здание было построено в 1810–1817 годах, в нём останавливался писатель Александр Островский, поэт Николай Некрасов. Кроме прокуратуры в здании находится Костромской медицинский центр психотерапии и практической психологии, Росздравнадзор.

Наталья Диева ИА REGNUM Строительство нового здания для прокуратуры в Костроме

Новое здание располагается на улице Никитской, рядом со Следственным комитетом и Костромским областным судом. В нём 6 этажей, общая площадь постройки — 740 квадратных метров. По замыслу проектировщиков рядом с ним должна появиться озелененная территория, два гаражных бокса с навесом на 8 автомобилей. Стоимость работ превышает 169 млн рублей.

На объекте работает московская компания «Строй Профи М», которая также возводит ледовую арену в Шарье. Подрядчик успел поставить стены здания, частично вставил оконные блоки. Завершение работ намечено на конец года.