Ижевск, , 12:59 — REGNUM В Удмуртии начали доследственную проверку по факту обнаружения человеческих останков в селе Юськи Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Место обнаружения останков в Удмуртии пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным проверки, 21 июля вечером в ходе раскопки траншеи для прокладки газовых труб на глубине чуть более метра обнаружены скелетированные костные останки неустановленных лиц мужского и женского пола. По предварительным данным, давность захоронения составляет около 50 лет.

В рамках проверки проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств гибели двух человек и их личностей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Карталы Челябинской области во время ремонта теплотрассы нашли останки человека. Останки передали сотрудникам полиции. Теперь специалистам предстоит установить личность погибшего и причину его смерти.

Читайте также: В Челябинской области при ремонте теплотрассы нашли человеческие останки