В США заявили о возможной разморозке счетов Афганистана
Ташкент, 26 июля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовы содействовать стабилизации экономики Афганистана. Об этом заявил специальный представитель США по Афганистану Томас Вест.
Иван Шилов ИА REGNUM
Афганистан
По словам Веста, США прорабатывают с правительством Афганистана вопрос о разморозке государственных счетов.
«Вашингтон также работает с ЦБ и правительством Афганистана по разморозке государственных средств», — сказал Вест 26 июля на конференции в Ташкенте.
Также спецпредставитель сообщил, что примерно за год США передали Афганистану гуманитарную помощь в объёме 1 млрд долларов.