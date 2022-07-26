Ташкент, 26 июля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовы содействовать стабилизации экономики Афганистана. Об этом заявил специальный представитель США по Афганистану Томас Вест.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По словам Веста, США прорабатывают с правительством Афганистана вопрос о разморозке государственных счетов.

«Вашингтон также работает с ЦБ и правительством Афганистана по разморозке государственных средств», — сказал Вест 26 июля на конференции в Ташкенте.

Также спецпредставитель сообщил, что примерно за год США передали Афганистану гуманитарную помощь в объёме 1 млрд долларов.