Тбилиси, 26 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Грузии, создав комиссии по конституционным реформам в обход парламента республики, наносят вред государству. Об этом 26 июля заявил на брифинге председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«После проваленного проекта «технического правительства», радикальная часть оппозиции переключилась на проект «технического парламента», что является попыткой делегитимации избранного народом парламента и опасной игрой с конституционным строем», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что в парламенте третью неделю работают совместные комиссии по проведению реформ, направленных на получение Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. К работе привлекли экспертов и представителей «гражданского общества».

Напомним, партии «Единое национальное движение», «Стратегия Строителя» и «Лело» отказались сотрудничать с правящей партией «Грузинская мечта» по проведению прозападных реформ и создали свои комитеты. Ранее в оппозиции требовали отставки правительства и создания «правительства национального согласия», которое также называли «техническим».