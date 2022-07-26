Херсон, Украина, , 12:57 — REGNUM Волонтеры гуманитарного центра «Единая Россия», расположенного в Херсоне, приступили к доставке продуктовых наборов жителям малых сел и деревень области. В Каирке Скадовского района жители пришли получать гуманитарную помощь целыми семьями, с новорожденными детьми.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

«Детские нам не выплачивают. Власти нет. Село совсем маленькое, 64 двора. Но здесь проживают одинокие бабушки, многодетные семьи, инвалиды. Помощь нам очень нужна. И не только продукты, но и лекарства. Очень хочется поскорее начать получать выплаты», — рассказали жители села Каирка.

Депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич рассказал жителям, что нужно сделать, чтобы наладить в селе нормальную жизнь. В ближайшее время жители составят списки нуждающихся в выплатах, пенсиях, лекарствах и иных видах помощи. Гуманитарная миссия заберет их, чтобы передать в ВГА Херсонской области и отработать каждое обращение с ответственными структурами. Такой же алгоритм работы будет и в селе Надеждовка Херсонского района.

«Проехали три села за день. Выбрали специально те населенные пункты, в которых еще нет глав администраций. Ситуация не простая. В общении с людьми понимаем, что помогать нужно и важно. И не завтра, а здесь и сейчас. Есть такая поговорка, что одной ладошкой в ладоши не хлопнешь. Просим, чтобы жители на месте формировали актив и этот актив формировал списки по категориям населения: пенсионеры, многодетные, инвалиды. Мы передадим эти списки в Правительство Херсонской области, чтобы всех этих людей включили в систему социальных выплат. Везде нужен контакт с людьми», — поделился Игорь Кастюкевич.

В селе Семеновка Каховского района раздачу гуманитарной помощи организовали рядом с домом культуры. Людей также интересовал вопрос выплат детских пособий, пенсий и единовременной материальной помощи от Российской Федерации. В один из следующих приездов гуманитарный конвой привезет в населенные пункты лекарства. Всего в трех селах волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» раздали порядка 700 продуктовых наборов.