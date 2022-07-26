Херсон, Украина, 26 июля 2022, 12:57 — REGNUM Волонтеры гуманитарного центра «Единая Россия», расположенного в Херсоне, приступили к доставке продуктовых наборов жителям малых сел и деревень области. В Каирке Скадовского района жители пришли получать гуманитарную помощь целыми семьями, с новорожденными детьми.

Гуманитарная помощь
Гуманитарная помощь
ИА REGNUM
«Детские нам не выплачивают. Власти нет. Село совсем маленькое, 64 двора. Но здесь проживают одинокие бабушки, многодетные семьи, инвалиды. Помощь нам очень нужна. И не только продукты, но и лекарства. Очень хочется поскорее начать получать выплаты», — рассказали жители села Каирка.

Депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич рассказал жителям, что нужно сделать, чтобы наладить в селе нормальную жизнь. В ближайшее время жители составят списки нуждающихся в выплатах, пенсиях, лекарствах и иных видах помощи. Гуманитарная миссия заберет их, чтобы передать в ВГА Херсонской области и отработать каждое обращение с ответственными структурами. Такой же алгоритм работы будет и в селе Надеждовка Херсонского района.

«Проехали три села за день. Выбрали специально те населенные пункты, в которых еще нет глав администраций. Ситуация не простая. В общении с людьми понимаем, что помогать нужно и важно. И не завтра, а здесь и сейчас. Есть такая поговорка, что одной ладошкой в ладоши не хлопнешь. Просим, чтобы жители на месте формировали актив и этот актив формировал списки по категориям населения: пенсионеры, многодетные, инвалиды. Мы передадим эти списки в Правительство Херсонской области, чтобы всех этих людей включили в систему социальных выплат. Везде нужен контакт с людьми», — поделился Игорь Кастюкевич.

В селе Семеновка Каховского района раздачу гуманитарной помощи организовали рядом с домом культуры. Людей также интересовал вопрос выплат детских пособий, пенсий и единовременной материальной помощи от Российской Федерации. В один из следующих приездов гуманитарный конвой привезет в населенные пункты лекарства. Всего в трех селах волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» раздали порядка 700 продуктовых наборов.