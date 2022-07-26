ЕР доставила продукты жителям нескольких сел Херсонской области
Херсон, 26 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Волонтеры гуманитарного центра «Единая Россия», расположенного в Херсоне, приступили к доставке продуктовых наборов жителям малых сел и деревень области. В Каирке Скадовского района жители пришли получать гуманитарную помощь целыми семьями, с новорожденными детьми.
Депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич рассказал жителям, что нужно сделать, чтобы наладить в селе нормальную жизнь. В ближайшее время жители составят списки нуждающихся в выплатах, пенсиях, лекарствах и иных видах помощи. Гуманитарная миссия заберет их, чтобы передать в ВГА Херсонской области и отработать каждое обращение с ответственными структурами. Такой же алгоритм работы будет и в селе Надеждовка Херсонского района.
В селе Семеновка Каховского района раздачу гуманитарной помощи организовали рядом с домом культуры. Людей также интересовал вопрос выплат детских пособий, пенсий и единовременной материальной помощи от Российской Федерации. В один из следующих приездов гуманитарный конвой привезет в населенные пункты лекарства. Всего в трех селах волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» раздали порядка 700 продуктовых наборов.