Иркутск, , 12:57 — REGNUM В Приангарье передано оперативное предупреждение. По данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области, 27-28 июля местами в регионе ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.

Ненастье © Светлана Шаповалова

«При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов. Силы и средства служб экстренного реагирования находятся в готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации», — информируют спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала 16 и 17 июля.

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