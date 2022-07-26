Белгород, , 12:58 — REGNUM Поезд Белгород — Москва начал курсировать через Калугу, сообщили ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе правительства Белгородской области.

Поезд на вокзале Https://belregion.ru

В составе четыре плацкартных вагона и четыре купейных. Поезд курсирует по понедельникам и пятницам. Отправление из Белгорода в 01:50, прибытие в Калугу в 10:42, в Москве поезд останавливается на Киевском вокзале в 13:59. По маршруту движения предусмотрена остановка на станции Прохоровка.

В обратном направлении поезд отправляется из Москвы в 17:30 и прибывает в Белгород в 06:40.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа начинает курсировать прямой беспересадочный поезд по маршруту Москва — Валуйки Белгородской области.

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