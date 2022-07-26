Москва, 26 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Ситуация на «детском рынке» джихада начинает радикально меняться, хотя с приходом к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистана не прошло даже года. Об этом 26 июля рассказал руководитель аналитического центра Российского общества политологов, ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко, комментируя для ИА REGNUM текущую ситуацию в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Афганистан и раньше был главной кузницей «ювенального джихадизма» в регионе, а сейчас проблема приобрела промышленный масштаб. Детей не только продолжают вербовать в ряды радикалов, но и всячески спекулируют на этом. Процесс поставлен на поток», — сказал политолог.

Серенко пояснил, что «детей используют в нескольких целях, одна из которых — пропаганда образа ребенка, присоединившегося к террористам».

«Посмотрите на прошлогодние фотографии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после взятия Афганистана. Уже осенью появились снимки полностью экипированных детей, с игрушечными автоматами, которые стоят на дорогах вместе с обычными боевиками и осматривают проезжающие автомобили. Снимки с детьми активно используются радикальной пропагандой, их массово раскидывают по талибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) социальным сетям», — рассказал собеседник редакции.

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