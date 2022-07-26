Тюмень, , 12:56 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 45 выздоровевших и восемь госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 26 июля региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 26 июля коронавирус выявили у 48 тюменцев. Это на четыре человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 июля коронавирус выявили у 193 071 человека, выздоровели 188 176 пациентов, скончались 4339 (ни одного человека за сутки).

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