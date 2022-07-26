Посёлок городского типа Кавалерово, Приморский край, 26 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Кавалерово водитель угнал у ритуальной службы автомашину Toyota Hiace из гаража, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Цитата из видео Гроб в катафалке

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В ходе расследования угона, установлено, что подозреваемый, работающий водителем в ритуальной службе, без разрешения собственника сел за руль и поехал на нем по личным делам в Арсеньев. Вместе с приятелем он решил навестить знакомых девушек.

В дежурные сутки сотрудники полиции обнаружили пропавший автомобиль со следами механического повреждения на территории Чугуевского района — около кафе.

Выяснилось, что задержанный 28-летний угонщик был уже ранее судим.

Как сообщало ИА REGNUM, вынесен приговор жителю Верхней Пышмы Свердловской области, совершившему угон двух автомобилей.