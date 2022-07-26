Москва, 26 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В летнем сезоне-2022 спрос на туры в Дагестан в среднем вырос на 25-30% в сравнении с сезоном-2021. Туроператоры фиксируют 50-70% рост бронирований в республику, сообщили 26 июля в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Шамиль Магомедов Седло, гора в Дагестане

В АТОР отметили, что у Дагестана есть три важных преимущества, которые привлекают туристов. Первое — море, пляжный отдых. Второе — природные красоты в сочетании с активным отдыхом. Третье – богатое культурно-историческое наследие, экскурсионные программы.

Туры в Дагестан в среднем за сутки отдыха на каспийском побережье стоят от 3 тыс. руб. Экскурсионный тур на 3-4 дня обойдется от 24 тыс. руб. на человека. Средний чек поездки в Дагестан на 8-10 дней с авиаперелетом составит 120-150 тыс. руб. на двоих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Дагестан на отдых прибыли 50 детей из Донбасса.

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