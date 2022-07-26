Ярославль, 26 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Ярославской области прекратили уголовное дело вологодского депутата, устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщает Ярославский областной суд.

Суд

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что бывший депутат Представительного собрания Вологодского муниципального района предстанет перед ярославским судом за устроенную в январе 2022 года аварию, в результате которой погиб водитель машины, в которую въехал депутат.

Рассматривать дело должен был Ярославский районный суд, но уже 25 июля уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Вердикт не вступил в законную силу.