Москва, 26 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. С 1 августа 2022 года сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856).

Анна Рыжкова, ИА REGNUM Телефон

При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. Например, если был (+38 062) 1 234 567, то станет (+7856) 1 234 567.

Детальную информацию о предстоящем изменении кода можно получить у вашего оператора фиксированной связи.

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