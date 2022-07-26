Донецк, 26 июля 2022, 12:51 — REGNUM В Донбассе не осталось профессиональных украинских военных, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тыс. человек. Об этом 26 июля сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов также добавил, что среди пленных есть те, кто хочет войти в ряды военных ДНР и ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за 160 дней эскалации от обстрелов ВСУ погибли 265 мирных жителей, в том числе 16 детей.
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