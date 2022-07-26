Донецк, , 12:51 — REGNUM В Донбассе не осталось профессиональных украинских военных, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тыс. человек. Об этом 26 июля сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

ВСУ U.S. Army Europe

«В Донбассе профессиональных украинских военных не осталось, они все погибли или в плену. У нас в плену больше 10 тыс. вояк», — сказал он в эфире программы «Соловьев Live».

Безсонов также добавил, что среди пленных есть те, кто хочет войти в ряды военных ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за 160 дней эскалации от обстрелов ВСУ погибли 265 мирных жителей, в том числе 16 детей.

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