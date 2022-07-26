Бишкек, 26 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Киргизии со 2 по 5 августа пройдут тактико-специальные учения ОДКБ «Кобальт-2022». Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе организации.

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В заявлении ОДКБ подчёркивается, что учения пройдут в соответствии с планом совместной подготовки сил и средств системы коллективной безопасности организации «с формированиями сил специального назначения, входящими в состав коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (ФССН КСОР ОДКБ)».

Перед военнослужащими будут поставлены учебно-тренировочные и прикладные задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандитских формирований и террористических групп.