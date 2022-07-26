Москва, , 16:24 — REGNUM Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу РФ представить пятилетний план развития инфраструктуры морских портов и аэропортов до конца недели.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня на оперативном совещании дал поручение Минтрансу до конца недели представить пятилетние планы по развитию инфраструктуры аэропортов и морских портов, а также расширению дорог до 4-х полос движения. Будем выходить на долгосрочное планирование по всем этим направлениям», — сообщил вице-премьер в своём Telegram-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на исполнение поручения президента РФ Владимира Путина «по сборке и доделыванию» Северного морского пути необходимо 300 млрд рублей инвестиций, об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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